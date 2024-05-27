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Минобороны Беларуси объявило о начале лётно-тактических учений с Россией

Минобороны Беларуси объявило о начале лётно-тактических учений с Россией
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Министерство обороны Беларуси сообщило, что 27 мая в стране начались совместные с Россией лётно-тактические учения. По информации ведомства, они направлены на "совершенствование единой региональной системы ПВО", а также на "выучку органов управления и лётного состава". Ожидается, что военные мероприятия закончатся 31 мая.

В Министерстве обороны сообщили, что учения проходят под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны при участии ПВО ВС Беларуси и ВКС ВС России. К участию в совместных мероприятиях привлекли:

  • авиационные воинские части;
  • подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Беларуси;
  • экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

“В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач”, — подчеркнули в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Основные усилия в ходе ЛТУ направлены на прикрытие государственных и военных объектов от ударов “сверху”. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов “в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск”, отметили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Беларуси начало внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. Как пояснил глава ведомства Виктор Хренин, соответствующее распоряжение поступило от Главнокомандующего Вооруженными силами Беларуси Александра Лукашенко.

Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия

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