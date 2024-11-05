"Все, что он попросит" - Лукашенко приказал слушаться Карпенко и пообещал не держаться за власть "растопыренными руками"

Опубликовано: 05.11.2024 13:06 , Обновлено: 05.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября на совещании по вопросам проведения выборов 2025 года потребовал во время электоральной кампании слушаться председателя Центризбиркома (ЦИК) Игоря Карпенко. И пообещал не держаться за власть "растопыренными руками".

“Все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держат. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года сделали”, - заявил глава государства.

Он потребовал помогать и поддерживать Карпенко. “Я прошу ориентироваться на него. Все, что он попросит, мы должны помочь. Но там, где не надо вмешиваться, не надо бежать впереди паровоза. В этом нет никакой необходимости. Меньше будут нас упрекать фактически, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы”, - передало слова Лукашенко агентство БелТА.

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Сделать “красивые” и “нормальные” урны к президентским выборам

На этом совещании президент также озадачился состоянием урн на избирательных участках. “Убедительно прошу вас, посмотрите на урны. Если надо, давайте уже какие-то стандартные или по областям стандарт установим и сделаем красивые, нормальные, чтобы не было неприятно”, - сказал Лукашенко, передала его пресс-служба.

Он отметил, что изменить нужно как стационарные, так и переносные урны. “Надо, чтобы они хотя бы смотрелись нормально”, - добавил глава государства, не уточнив при этом, что его не устраивает в привычных урнах.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 29 октября предупредил конкурентов на предстоящих выборах, чтобы были “очень аккуратными”. По словам действующего главы государства, важно то, что будет за плечами у кандидатов.

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К слову, мы также рассказывали о претендентах на пост президента. Вчера, 4 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала еще три инициативные группы. Таким образом, собирать подписи за свое выдвижение должны семь претендентов на пост главы государства. Сбор подписей начнется 7 ноября.

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