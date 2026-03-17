Венгрия попросила ЕС снизить пошлины на белорусские удобрения до 0%

Опубликовано: 17.03.2026 08:13 , Обновлено: 17.03.2026

Власти Венгрии призвали руководство Европейского союза приостановить действия спецтарифов и отменить дополнительные пошлины на импорт удобрений из Беларуси и России. Отказаться от этих санкционных ограничений Будапешт просит из-за экономических последствий войны в Иране - не утихающий конфликт на Ближнем Востоке грозит существенным ростом мировых цен на продовольствие.

По данным издания Politico, 16 марта министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь направил официальное письмо европейским комиссарам. В нём он предупредил, что рост мировых цен на удобрения и неопределенность поставок, усугубляемая войной в Иране, грозят проблемами для европейских фермеров и ростом цен на продукты питания.

В связи с этим Иштван Надь призвал страны ЕС временно снизить пошлины на белорусские и российские удобрения до 0%. В противном случае, по его словам, Венгрия может столкнуться с существенным падением урожайности без доступа к более дешевому импортному удобрению. Сама страна производит только азотные удобрения, поэтому сильно зависит от зарубежных поставок фосфора и калия.

Напомним, в 2025 году ЕС ужесточил пошлины на удобрения из Беларуси и России, поскольку импорт этой продукции на протяжении последних лет только возрастал. По данным Politico, объём российских поставок в ЕС в прошлом году составлял около 2 млн евро, но в начале 2026 года он резко сократился из-за введения новых пошлин.

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Между тем, фактическая блокада Ираном Ормузского пролива, действительно, приводит к росту цен на удобрения, поскольку при этом блокируются поставки не только топлива, но и сырья, необходимого для производства удобрений.

Кстати, требования Будапешта не ограничиваются одной лишь отменой пошлин на белорусские удобрения. Венгрия также призывает ЕС ослабить запрет на российский газ, чтобы снизить ценовое давление. До сих пор Брюссель категорически отвергал эту идею.

Напомним, в декабре прошлого года специальный посланник США в Беларуси Джон Коул объявил о снятии Соединенными Штатами санкций в отношении экспорта белорусских калийных удобрений. Буквально через пару дней после этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало на своём сайте генеральную лицензию на сделки с тремя компаниями, которые занимаются производством и поставками белорусских калийных удобрений. Таким образом, были официально сняты ограничения на финансовые операции, связанные с белорусским калием.

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Однако пока дальше этого дело не продвинулось - европейские страны своей позиции по отношению к транзиту белорусского калия пока не меняли. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа в январе этого года высказался категорически против снятия европейских санкций с белорусского калия и возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.

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