Науседа пообещал мешать транзиту белорусского калия через Литву. Как?

Опубликовано: 12.01.2026 10:46 , Обновлено: 12.01.2026

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался категорически против снятия европейских санкций с белорусского калия и возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. По мнению политических обозревателей, Вашингтон, который недавно снял свои санкции с "Беларуськалия", может начать оказывать давление на Вильнюс, но Науседа, по видимому, решил этому препятствовать.

В интервью литовскому изданию LRT Науседа заявил, что намерен отстаивать жёсткую позицию в вопросе снятия европейских санкций с белорусского калия. По его словам, сейчас вопрос о белорусских удобрениях вызывает у него “лишь грустную улыбку”.

“Потому что я, вероятно, был одним из самых ярых сторонников санкций против белорусских удобрений во всех форматах – в Европейском совете и за его пределами”, - пояснил политик.

Науседа заявил, что обсуждает вопрос потенциального снятия санкций с белорусского калия с лидерами соседних стран, в частности, с премьер-министром Польши и премьер-министром Латвии, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

“Я спросил его мнение о том, как могут развиваться события дальше. В любом случае, позиция Литвы остается очень твердой. Он понимает нашу позицию, понимает целесообразность санкций, введенных против Беларуси. Он всегда поддерживал это сам, хотя, возможно, многие из этих санкций были введены еще раньше”, - раскрыл детали двухсторонних переговоров литовский президент.

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Политик выразил надежду на то, что Вильнюсу совместно с его европейскими партнёрами удастся “сформировать очень сильную и четкую коалицию”, которая “скажет однозначное “нет"" экспорту белорусских удобрений через литовские порты.

Вариант “обмена” свободного транзита белорусских удобрений через Клайпеду, к примеру, на размещение большего количества американских солдат в Литве или на часть прибыли от самого транзита Науседа назвал “торговлей ценностями”, заявив, что для него это “совершенно неприемлемо”.

“Следовательно, любые подобные выводы о том, что мы можем что-то продать за нашу более гибкую позицию по вопросу белорусских удобрений, в принципе неприемлемы. И это, кстати, политика Европейского союза”, - заявил политик, подчеркнув, что запрет на транзит белорусского калия является санкциями самого ЕС, а не отдельно взятой Литвы.

Отметим, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене в своих недавних заявлениях относительно транзита белорусских удобрений через свои порты была не столь категорична, как президент, чья исполнительная власть в стране сильно ограничена правительством и Сеймом. Ругинене ещё в конце декабря признала, что её страна вполне может рассмотреть вопрос снятия ограничений для Беларуси. Однако по собственной инициативе официальный Вильнюс действовать не намерен.

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