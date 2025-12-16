Теперь официально. Минфин США разрешил сделки с "Беларуськалием"

Опубликовано: 16.12.2025 07:42 , Обновлено: 16.12.2025

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало на своём сайте генеральную лицензию на сделки с тремя компаниями, которые занимаются производством и поставками белорусских калийных удобрений. Таким образом, были официально сняты ограничения на финансовые операции, связанные с белорусским калием.

Согласно тексту генлицензии, теперь американским компаниям разрешается проводить транзакции с компаниями:

Беларусской калийной компанией (БКК),

ОАО «Беларуськалий»,

украинской дочкой БКК “Агророзквит”,

любым юридическим лицом, в котором этим компаниям принадлежит доля не менее 50%.

В тексте документа также прописано, что данная генлицензия не отменяет другие американские санкции и ограничивается лишь сотрудничеством с выше указанными компаниями.

Ранее Telegraf.news рассказал, что об отмене американских санкций в отношении белорусских калийных удобрений публично объявил Джон Коул, спецпредставитель Дональда Трампа, во время своего визита в Минск в минувшие выходные.

США пообещали снять санкции с белорусских удобрений Советник президента Литвы Дейвидас Матулионис не исключил, что Евросоюз в связи с отменой санкций в отношении белорусского калия со стороны США может пересмотреть и свои ограничения. По его словам, на данный момент США не требуют никаких шагов со стороны ЕС, но в будущем ситуация может измениться. Причем даже не по просьбе Вашингтона.

Литва не исключила отмены санкций против «Беларуськалия»