ЕС продлил санкции против белорусского калия - LRT

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 26.02.2026 13:01 , Обновлено: 26.02.2026

Европейский союз (ЕС) решил не снимать санкции с официального Минска и продлить действие ограничений, в том числе, введённых в отношении транзита белорусских калийных удобрений. Об этом сообщило литовское издание LRT.

По данным литовского портала, в отличие от санкций против России, по которым странам - участницам ЕС не удалось договориться в преддверии четвёртой годовщины войны в Украине, по белорусскому вопросу страны ЕС согласовали-таки общую позицию. Страны решили не ослаблять европейские санкции, в частности, оставить в действии запрет на транзит белорусских калийных удобрений, о возможном снятии которого ходили слухи последние несколько месяцев.

Пока официальных заявлений на этот счёт из Брюсселя не поступало. Однако министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в комментарии телеканалу LRT сообщил, что конкретное решение будет объявлено уже на этой неделе, на одном из заседаний Совета ЕС. По его словам, скорее всего это произойдёт как раз сегодня, 26 февраля.

В свою очередь эксперт по санкциям Петрас Катинас из брюссельского отделения британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI отметил, что в настоящее время белорусский калий запрещено не только импортировать или закупать, но и транспортировать и предоставлять любые “сопутствующие услуги”.

“Это означает, что санкции распространяются на всю логистическую цепочку и все организации ЕС, включая литовские компании. В результате, даже если правительство Литвы отменит национальные ограничения, литовские транспортные, финансовые или портовые операторы все равно не смогут на законных основаниях участвовать в таком транзите, поскольку они должны соблюдать законодательство ЕС”, - прокомментировал специалист бессмысленность одностороннего снятия санкций со стороны Вильнюса.

По словам эксперта, вопрос о санкциях против Беларуси должны приниматься в рамках общеевропейской внешней политики и политики безопасности, а их изменение или отмена требуют совместного решения всех государств ЕС.

“Поэтому Литва в одиночку не может возобновить транзит или изменить режим; для этого необходим общий политический консенсус на уровне Европейского союза”, — резюмировал Катинас.

Пустит ли Литва белорусские удобрения в свои порты?

Лукашенко предсказал приход в Литве властей, «которые будут видеть интересы в Беларуси»

Напомним, что ранее в этом месяце государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании “идти на конструктивный диалог” с Беларусью по линии министерств иностранных дел. При этом белорусская сторона, по его словам, никак “не ущемляет интересы” соседних стран.

“Мы не диктуем им, как жить. И не надо нам диктовать”, - подчеркнул Вольфович.

Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании идти на диалог – «Не надо нам диктовать»

В свою очередь Президент Беларуси Александр Лукашенко в ноябре прошлого года заявлял, что надеется на приход к власти в соседних Польше и Литве политиков, которые будут учитывать интересы официальных Минска и Москвы.

«Литовцы визжат, верещат сейчас: “Откройте границу!” Мы её не закрывали. И мы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились. Это наши соседи, куда деваться?» — заявил Александр Лукашенко, добавив, что считает правительства соседних стран несамостоятельными, находящимися под управлением “извне”.

«Визжат сейчас»: Лукашенко предсказал приход в Литве властей, «которые будут видеть интересы в Беларуси»

По его мнению, власти Польши и Литвы «жизнь заставит» начать взаимодействие с Беларусью, и не только. «Придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и России, как это было раньше. Зачем терять эти рынки, терять такие добрые отношения?» — заявил он.