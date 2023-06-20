В Украине заявили, что сбрасывали с квадрокоптера на белорусских пограничников картошку. Зачем?

Опубликовано: 20.06.2023 18:45 , Обновлено: 20.06.2023

Неназванный украинский пограничник заявил 20 июня, что его коллеги запускали в воздушное пространство Беларуси дроны, которые сбрасывали на головы белорусских пограничников картофелины. В ГПК Беларуси никак не комментировали данные заявление.

На украинском ютьюб-канале ISLND TV украинский военный утверждает, что таким образом они пугали белорусских военнослужащих.

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“Вы залетали на их территорию и по пограничникам бросались картошкой?” – не поверил украинский журналист.

“Ну да, – заявил украинский военный в ответ. - Они же не знают, что это картошка”.

Ранее ГПК Беларуси заявлял о других “провокациях” со стороны украинских военных на границе. Государственный пограничный комитет Беларуси даже опубликовал видео, в котором повествует о буднях белорусских пограничников на границе с Украиной.

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