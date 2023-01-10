Украинцы показали, что минируют на подступах к Беларуси
Украинский генерал Александр Павлюк показал в своем тг-канале, как саперы устанавливают мины на севере Киевской области, которая граничит с Гомельской областью Беларуси.
«Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.”, - рассказал Александр Павлюк.
По его словам, минирование участков местности проводится с целью “недопущения быстрого вклинения противника в боевые порядки наших подразделений для последующего нанесения огневого поражения средствами артиллерии».
Ранее белорусские пограничники рассказали, что слышат со стороны Украины. А ещё пожаловались, что украинские военные показывают оскорбительные жесты и угрожают оружием.
В ГПК рассказали, что слышат белорусские пограничники со стороны Украины