Украинцы показали, что минируют на подступах к Беларуси

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Опубликовано: 10.01.2023 20:36 , Обновлено: 10.01.2023

Украинский генерал Александр Павлюк показал в своем тг-канале, как саперы устанавливают мины на севере Киевской области, которая граничит с Гомельской областью Беларуси.

«Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.”, - рассказал Александр Павлюк.

По его словам, минирование участков местности проводится с целью “недопущения быстрого вклинения противника в боевые порядки наших подразделений для последующего нанесения огневого поражения средствами артиллерии».

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