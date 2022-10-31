Украинцы повесили чучело русского солдата на границе с Беларусью — Лаппо
Глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо в эфире гостелеканала ОНТ заявил, что украинцы повесили на границе чучело в российской военной форме. А также пожаловался, что они «демонстративно наставили мин».
По словам Лаппо, Украина стянула на границу с Беларусью войска и территориальную оборону, а вот пограничников «оттянула в тыл».
Он пожаловался, что украинцы «могут прийти на границу в воздух пострелять». А еще «наставили мин прямо на асфальт».
«Ну, если взять военную логику, мина должна маскироваться. Нет, демонстративно поставили», — сказал Лаппо..
А 26 октября, как утверждает глава ГПК, на Рулянском направлении, «где-то метров 10−15», они повесили чучело российского солдата.
«Взяли российское х/б, набили туда соломы и демонстративно типа повесили как чучело. Зачем это делается?», — задался вопросом Лаппо.
Ранее Телеграф писал, что глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо 18 октября заявил, что границу Украины «с той стороны», кроме пограничников, охраняют территориальная оборона и другие.
«Мы даже не понимаем, кто, потому что ходят без опознавательных знаков», — сказал он.
«Не понимаем кто» — Глава ГПК Беларуси Лаппо рассказал, кто охраняет украинскую границу
В свою очередь пограничная служба Беларуси выставила на границу с Украиной «укрупненные пограничные наряды» и задействовала «маневренные группы».
ГПК Беларуси выставил на границу с Украиной «маневренные группы»