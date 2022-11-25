Белорусские пограничники рассказали, что все чаще слышат иностранную речь

Опубликовано: 25.11.2022 11:02 , Обновлено: 25.11.2022

Белорусские пограничники заявили, что начали чаще слышать «иностранную речь» на границе с Украиной.

Об этом сообщили в репортаже российского информагентства «Sputnik.Беларусь».

Также пограничники утверждают, что украинцы и «иностранцы» фотографируются на фоне белорусского пункта пропуска.

«Бывают ситуации, когда люди приходят в неустановленной форме к украинскому пункту пропуска с оружием. Экипировка у них подогнана, сразу видно, что они, вероятно, из числа наемников, к тому же слышна иностранная речь», — пожаловался один из сотрудников белорусского Госпогранкомитета.

А еще там посетовали, что слышат на границе с Украиной «стрельбу из гранатометов», а также «звуки гусеничной техники».

Кроме того, по словам пограничников, разведывать обстановку им помогают местные жители — рассказывают, где и что слышали.

Кстати, ранее глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо рассказал, кто охраняет границу Украины «с той стороны», кроме пограничников.

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А еще он сообщил, что украинцы повесили на границе чучело в российской военной форме. А также пожаловался, что они «демонстративно наставили мин».

Украинцы повесили чучело русского солдата на границе с Беларусью — Лаппо

Как писал Телеграф, украинские строители продолжают возведение бетонной стены на границе с Беларусью. Белорусские пограничники даже сняли видео, как исправно у них это получается.

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