В Совбезе заявили о возможной агрессии против Беларуси "в ближайшее время". Что случилось?

Опубликовано: 08.11.2023 15:42 , Обновлено: 08.11.2023

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, будучи с визитом в Москве на встрече секретарей совбезов стран СНГ, заявил, что для Беларуси есть угроза "взрывоопасной ситуации" из-за действий Украины и "коллективного Запада" и спрогнозировал военную угрозу "в ближайшее время".

“Те незаконные вооруженные группировки, разведгруппы, диверсионные подрывные группы, которые готовятся сегодня на Украине и на территориях коллективного Запада, направлены на подрыв стабильности в наших странах, они могут привести к взрывоопасной ситуации”, - заявил в Москве белорусский чиновник, передает Белта.

По его словам, страны НАТО также значительно усилили и расширили боевые подразделения на своем восточном фланге, атом числе на границе с Беларусью.

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“Только за этот год группировки увеличены в 2,5 раза, и всего численность объединенных сил блока НАТО в Восточной Европе превышает 60 тыс., из них 32 тыс. - это американские военнослужащие, свыше 20 тыс. находятся в непосредственной близости от границ Союзного государства - на территории Польши и прибалтийских государств”, - пожаловался чиновник.

По его словам, такие приготовления являются подготовкой восточного фланга НАТО в качестве “плацдарма для развязывания агрессии в ближайшее время”.

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Ранее в Польше заявили, что решили увеличить свою армию, так как рассматривают Беларусь и Россию как военную угрозу. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Войско польское будет сильнейшей сухопутной армией в Европе. Об этом он в субботу, 23 сентября, заявил во время присяги на празднике 16-й механизированной дивизии.

Ранее Мариуш Блащак после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне заявил, что его страна получит в ближайшее время от США ударные вертолеты Apache и современные танки Abrams. Таким образом там хотят усилить группировку напротив “Брестских ворот” на границе с Беларусью.

«Речь идет о закрытии «Брестских ворот», а больше – о закрытии части территории нашей страны, которая многократно была использована россиянами для вторжения в Польшу. Такой барьер, созданный из солдат польской армии, вооруженных Abrams и Apache, или очень современными и очень эффективными танками, а также наисовременнейшими и наиэффективнейшими ударными вертолетами, станет барьером, который нельзя будет пробить», – спрогнозировал польский генерал.

Ранее Телеграф писал, что 30 октября Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного Беларуси Ярослава Хмыля и вручило ему ноту протеста. Все из-за высказывания первого заместителя секретаря Совбеза Беларуси Павла Муравейко. Ранее тот заявил, что Беларусь имеет право с помощью оружия прорубить через Литву куда-то коридор.

Литва потребовала объяснений после угрозы в Совбезе Беларуси «пробить коридор» с помощью оружия. Что произошло?