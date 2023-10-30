Литва потребовала объяснений после угрозы в Совбезе Беларуси "пробить коридор" с помощью оружия. Что произошло?

Опубликовано: 30.10.2023 20:15 , Обновлено: 30.10.2023

30 октября Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного Беларуси Ярослава Хмыля и вручило ему ноту протеста. Все из-за высказывания первого заместителя секретаря Совбеза Беларуси Павла Муравейко. Ранее тот заявил, что Беларусь имеет право с помощью оружия прорубить через Литву куда-то коридор.

Министерство иностранных дел Литовской Республики отметило, что такие заявления можно понимать как “открытую угрозу для Литвы”.

МИД Литвы потребовал от Беларуси “незамедлительно представить официальное объяснение” заявления и напомнил, что Литовская Республика примет все возможные меры меры “по обеспечению безопасности, суверенитета и территориальная целостности”.

Ранее в государственной газете “Вечерний Минск” первый зам госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко заявил, что Беларусь имеет право “пробить коридор” через Литву для поставки своих товаров с помощью оружия.

“Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия. И в других бы условиях нас бы никто в мире не осудил, смею предположить. Но не в теперешних, когда на страну оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада», — заявил белорусский чиновник.

По его словам, санкции Запада значительно повлияли на экономику Беларуси.

“Есть вопросы с поставкой запчастей и определенных ресурсов, со сбытом продукции. Порой возникают проблемы с полной занятостью сотрудников на местах или с выплатой заработной платы. Это объективная реальность”, - заявил он, уточнив, что власти Беларуси справляются с ситуацией.

Ранее Телеграф сообщил, что в таможенных органах Беларуси (ГТК) сообщили 27 октября, что на белорусской стороне границы с Литвой в очереди к пункту пропуска «Бенякони» скопилось около 800 грузовиков. По словам представителей ГТК, она достигла “критического значения”.

«Критические значения» — На границе Беларуси скопилось 1800 фур. В Литве уже рассказали, почему все так медленно