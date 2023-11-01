В ГПК Беларуси сообщили, где на границе с Украиной сделали "коридор для нестандартных ситуаций"

Опубликовано: 01.11.2023 15:34 , Обновлено: 04.07.2024

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК) Константин Молостов 1 ноября сообщил, что, хотя граница с Украиной закрыта для пересечений, в одном месте всё-таки есть возможность перейти на другую сторону.

Глава ГПК рассказал, что в пункте пропуска “Мокраны” обустроен коридор для “нестандартных ситуаций”, таких как воссоединение семей, сообщило российское агентство “Спутник”.

[info_b]Пункт пропуска Мокраны-Доманово, официально по данным ГПК Беларуси, “не функционирует по инициативе сопредельной стороны”.

В то же время, в украинской Погранслужбе заявляют, что, хотя все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, один пункт пропуска всё-таки работает. Он находится на Волыни - тот самый Мокраны-Доманово. Однако, в ограниченном режиме: пропускают исключительно граждан Украины, которые возвращаются из Беларуси в Украину и только в пешем порядке.[/info_b]

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На всех остальных участках границы Беларуси и Украины установлен усиленный контроль с обеих сторон.

“Украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий”, - утверждает глава ГПК.

Константин Молостов заявил, что Украина стянула на белорусское направление порядка 120 тыс военных (а это в два раза больше, чем вся армия Беларуси - Ред). По словам главы ГПК, украинцы устраивают “провокации” на границе, причем среди них “попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих”, а также “включение гимна Украины” и “вывешивание каких-то своих флагов”.

Также глава ГПК назвал “провокацией” включение звуковещательной аппаратуры на границе, хотя такое делала и белорусская сторона. При этом основным видом “провокаций” Константин Молостов назвал использование беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Телеграф сообщил, что командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил 23 октября в своем телеграм-канале, что на севере Украины появились новые мобильные огневые группы. В качестве подтверждения, он показал видео.

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