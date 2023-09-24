В ВСУ заявили, что за неделю заложили 2 тыс. мин на границе с Беларусью

Опубликовано: 24.09.2023 09:36 , Обновлено: 24.09.2023

На границе Украины и Беларуси за прошедшую неделю украинские военные заложили более 2 тыс. противотанковых мин. Такую информацию озвучил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам генерал-лейтенанта Наева, украинская сторона “принимает все необходимые меры”, чтобы “повысить свои оборонительные возможности” на государственной границе. В видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Наева, командир ВСУ заявил, что помимо противотанковых мин за минувшую неделю на границе с Беларусью появилось более 3 тыс. метров новых окопов и траншей и вырыто ещё около 2,5 тыс. метров противотанкового рва.

Наев подчеркнул, что работы на границе с Беларусью “для повышения оборонительных возможностей” будут продолжены. По его словам, это делается для того, “чтобы в случае чего всегда быть готовыми адекватно действовать на вражеские намерения”.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому рядом с границей Беларуси будут заминированы обширные территории, ещё в начале года. С тех пор ВСУ регулярно отчитывается о новых противотанковых минных полях и спецзаграждениях (траншеях и противотанковых рвах) у границы с Беларусью.

Такие меры командующий Объединенными силами ВСУ объяснил необходимостью «предупреждения проникновение вражеских диверсионных групп», а также защиты от потенциального пересечения белорусско-украинской границы бронетанковой техникой. По его словам, Киеву государственная граница с Беларусью «в гражданском виде еще долго не понадобится».

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Между тем, нечто подобное на границе с Беларусью предложила организовать министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Она заявила, что рассматривает возможность укрепления границы за счет установки мин и противотанковых “зубов дракона”. Схожие предложения прозвучали также в Польше и Литве.