В Сейме Литвы не набрали голосов для ужесточения въезда белорусов

Опубликовано: 09.01.2024 14:21 , Обновлено: 09.01.2024

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас признал, что «парламенту все еще не хватает голосов для ужесточения ограничений для граждан Беларуси, чтобы санкции по отношению к ним сделать такими же, какие применяются к россиянам».

Напомним, зарегистрированные в декабре прошлого года поправки предлагают ограничить выдачу видов на жительство белорусам, за исключением высококвалифицированных работников, но облегчить условия «для российских и белорусских демократов» при подаче заявления на получение национальной визы по гуманитарным соображениям, сообщил портал lrt.lt.

Литва «де-факто» ввела против белорусов ограничения на границе — Будрис

Еще весной прошлого года Сейм принял закон об ограничительных мерах для граждан России и Беларуси, однако для белорусов было введено меньше ограничений.

[info_b]И россияне, и белорусы сегодня ограничены в возможности получения литовских виз и электронного статуса резидента, но граждане России еще больше ограничены в возможности приезжать в Литву и приобретать недвижимость, а их заявления на предоставление вида на жительство временно не принимаются.[/info_b]

6 из 10 литовцев поддержали ужесточение условий въезда белорусов в Литву. Сколько против?

Президент Литвы Гитанас Науседа занял позицию, согласно которой «граждане Беларуси должны подвергаться тем же санкциям, что и россияне». Однако Сейм преодолел его вето в пользу «более свободных условий для белорусов».

Напомним, в декабре 2023 года Кащюнас и его однопартийцы зарегистрировали поправки, касающиеся унификации ограничений. Предложение поддержали не все.

МВД Литвы призвало ограничить белорусов