МВД Литвы призвало ограничить белорусов

Опубликовано: 05.12.2023 07:52 , Обновлено: 05.12.2023

Министерство внутренних дел Литвы поддержало инициативу Сейма и Комитета по национальной безопасности и обороне об унификации визовых санкций для граждан Беларуси и России. По мнению главы ведомства Агне Билотайте, национальные санкции, которые сейчас действуют в отношении россиян, "рациональны" и целесообразно применять их и в отношении белорусов - "с учетом ситуации с безопасностью".

При этом министр внутренних дел Литвы подчеркнула, что решение об унификации санкций для белорусов и россиян является “региональным”.

“Резко сократилось количество желающих приехать на территорию Литвы. Этот эффект наблюдается не только у нас, но и в региональном масштабе”, – пояснила Билотайте и обратила внимание на “новый контекст”, в условиях которого сегодня ведётся обсуждение этого вопроса.

Какие ограничения предложили ввести для белорусов в Литве?

Как сообщило4 декабря литовское агентство Delfi, заместитель председателя Сейма Паулюс Саударгас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и член Комитета по иностранным делам Аудронюс Ажубалис официально внесли на рассмотрение поправки к Закону об ограничительных мерах, введённых Литвой после начала военных действий в Украине. Инициаторы законодательного акта предложили пока не принимать заявления от граждан Беларуси на получение временного вида на жительство (ВНЖ) в Литве через внешнего поставщика услуг за рубежом.

Впрочем, в поправках к закону прописан ряд исключений. Заявления на литовской ВНЖ предложили по-прежнему принимать:

от белорусов, которые подают заявления при посредничестве уполномоченного правительством Литвы учреждения (Министерства иностранных дел),

от белорусов, претендующих на рабочее место в Литве на должности, требующей высокой профессиональной квалификации, по профессии, которая включена в список профессий с высокой добавленной стоимостью, работников которых не хватает в Литве.

Авторы поправок подчеркнули, что речь идёт о выдаче первичных разрешений на временное проживание. Те белорусы, у которых есть действительная шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или любом другом государстве-члене Европейского союза, под действие литовских санкций не попадут. Те, у кого уже есть временный вид на жительство в Литве, также смогут беспрепятственно поменять его.

Комментируя законодательную инициативу, Кащюнас подчеркнул, что литовские власти не должны “создавать Беларусь в Литве со всеми вытекающими из этого рисками — будь то литвинизм или разведывательные угрозы”.

Ранее Телеграф рассказывал, что в ноябре председатель комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге выступил с предложением рассмотреть возможность закрытия еще нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Замминистра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас, объяснил, готовы ли власти страны пойти на этот шаг.

В Сейме Литвы предложили закрыть еще несколько КПП на границе с Беларусью. Что ответили в МВД?