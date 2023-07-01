На границе Польши и РФ нашли загадочный воздушный шар

Опубликовано: 01.07.2023 09:29 , Обновлено: 01.07.2023

В польском городе Бранево, который находится рядом с Калининградской областью России, правоохранители заметили и опустили на землю объект, похожий на воздушный шар.

По информации польских СМИ, аэростат в воздухе заметил местный. Он вызвал полицию.

Известно, что воздушные шары в своей работе часто используют синоптики, однако подобные аэростаты также запускают в воздух и военные в разведывательных целях.

В Министерстве обороны Польше прокомментировали инцидент.

«По предварительным данным, объект, зафиксированный сегодня в районе Бранево, является метеозондом», — заявили там.

Тем не менее, в ведомстве отметили, что «соответствующие органы в настоящее время расследуют это дело».

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1674802189246578688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1674802189246578688%7Ctwgr%5Ea8c5b7db296a81747665e9a93bb4313e272b28cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pap.pl%2Faktualnosci%2Fnews2C15917332Cbalon-odnaleziony-w-powiecie-braniewskim-jest-komunikat-mon.html”]

Ранее Телеграф писал, что в начале июня вблизи польского города Калишки в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке страны обнаружили остатки воздушного шара. Местные СМИ сообщили, что остатки летательного объекта были найдены на кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла-Писка. По данным RMF, в нескольких километрах расположены полигон и большая военная часть.

Новость Телеграф