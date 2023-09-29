В Польше отвергли обвинения в нарушении воздушной границы Беларуси

Опубликовано: 29.09.2023 07:36 , Обновлено: 29.09.2023

Оперативное командование вооруженных сил Польши 28 сентября отвергло обвинения Министерства обороны Беларуси о нарушении воздушного пространства страны. Информацию о том, что польский вертолет дважды залетал на территорию Беларуси, в польском ведомстве назвали "ложной".

В официальном заявлении Оперативное командование вооруженных сил Польши сослалось на “записи диспетчерских и радиолокационных станций”.

“Такого события не было”, – категорически заявила польская сторона.

Представители ВС Польши отметили, что они “тщательно анализируют” и “детально изучают” любую подобную информацию, которая появляется в СМИ, но при этом к информации, распространяемой государственными медиа-ресурсами считают необходимым “всегда подходить с осторожностью и осмотрительностью”. Информация из этих источников, по утверждению польских военных, “неоднократно являлась элементом провокации и дезинформации общественности”.

“Польские военные, в отличие от постоянных провокационных действий Республики Беларусь, неизменно уважают и соблюдают все положения и нормы о нерушимости границ”, – резюмировали в Оперативном командовании ВС Польши.

Напомним, Министерство обороны Беларуси накануне заявило, что 28 сентября польский вертолет дважды пересекал белорусскую границу: в первый раз он якобы залетел вглубь территории Беларуси на 1,5 км, во второй - на 300 метров.

Минобороны обвинило польский вертолет в нарушении границы Беларуси

Официальный представитель командования ВВС и ПВО вооруженных сил Беларуси Сергей Качур заявил, что польская сторона “подтвердила по запросу Минска полет своего вертолета у белорусской границы” в четверг, 28 сентября. Факт нарушения, исходя из его комментария, опубликованного в официальном Telegram-канале белорусского оборонного ведомства, польская сторона не подтверждала. По словам Качура, нарушение границы было подтверждено “данными объективного контроля”.

Причем это далеко не первый случай, когда Беларусь обвиняет Польшу в нарушении своего воздушного пространства. Так, 1 сентября Госпогранкомитет Беларуси заявил, что польский военный вертолет Ми-24 днём залетел «на глубину до 1200 метров» на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. В ГПК опубликовали видео с вертолетом.

В ГПК обвинили польский военный вертолет в нарушении границы Беларуси. Что показали на видео?

Впрочем, и польская сторона ранее обвиняла белорусских коллег во “вторжении в её воздушное пространство” на военных вертолетах, которые Минобороны Беларуси категорически отвергало, называя надуманными. Белорусское военное ведомство призвало польскую сторону “не нагнетать ситуацию” и не использовать ее для “милитаризации приграничного пространства”.

«Будем защищаться» — МИД Польши выразил «протест» из-за белорусских вертолетов на границе. В Беларуси ответили