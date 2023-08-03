"Будем защищаться" - МИД Польши выразил "протест" из-за белорусских вертолетов на границе. В Беларуси ответили

Опубликовано: 03.08.2023 07:51 , Обновлено: 03.08.2023

Внешнеполитические ведомства Польши и Беларуси 2 августа обменялись заявлениями по поводу инцидента с белорусскими вертолетами на границе, которые, как утверждает польская сторона, накануне вторглись в её воздушное пространство. Минобороны Беларуси также озвучило свою версию произошедшего.

Что заявили в МИД Польши?

В связи с инцидентом в МИД Польши 1 августа был вызван временный поверенный в делах Беларуси. О том, что обсуждалось на встрече, в эфире польского радио RMF FM рассказал замглавы польского внешнеполитического ведомства Павел Яблонский.

По его словам, встреча была “очень короткой” и в ходе неё польская стороны выразила “решительный протест” в связи с “нарушением воздушного пространства и эскалацией действий против Украины”.

“Беларусь также является замешанной в этой войне. Происходит снижение уровня безопасности на нашей границе: переселение вагнеровцев, нападения организованных групп мигрантов - это происходит постоянно. Мы против этого и будем защищаться”, – заявил замминистра.

Чем ответил МИД Беларуси?

В свою очередь в белорусское внешнеполитическое ведомстве 2 августа вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. Как рассказали в МИД, дипломату продемонстрировали “данные объективного контроля траектории полетов вертолетов” в качестве доказательств того, что воздушное пространство соседней страны нарушено не было.

“Поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 г. двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной”, - заявили в МИД Беларуси.

Белорусское ведомство призвало польскую сторону “не нагнетать ситуацию” и не использовать ее для “милитаризации приграничного пространства”.

“Провокации нелогичны”

С официальным заявлением относительно инцидента на границе выступило и Министерство обороны Беларуси. Как и в МИД, в оборонном ведомстве заявили, что “данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы”.

“Вертолеты Республики Беларусь выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория полетов не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе”, - рассказали о ситуации вблизи белорусско-польской границы в день инцидента. При этом, по данным контроля радиолокационных станций, на которые ссылается Минобороны, в этот день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от белорусской границы.

В ведомстве также рассказали, что проинформировали польскую сторону о запланированных полетах вертолетов в установленном порядке, в соответствии с действующими соглашениями в сфере обмена информацией о воздушной обстановке вблизи совместной государственной границы и полетах военных воздушных судов.

“Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно не логично”, - отметили в Минобороны, указав на то, что во время полетов ведомство “осуществляло постоянное взаимодействие с дежурным авиационного движения дежурной боевой группы Центра воздушных операций командования компонентом Воздушных сил Республики Польша”. “Каких-либо претензий в наш адрес с его стороны не поступало”, - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 1 августа по соцсетям разлетелось видео якобы с белорусскими военными вертолетами в небе на Польшей. На самом видео, действительно, видны в небе вертолеты, но определить, где был снят ролик не представляется возможным. Минобороны Польши вначале отрицало факт нарушения воздушного пространства, однако к вечеру подтвердило его и объявило об усилении военного присутствия на границе.

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В Министерстве обороны Беларуси обвинения в нарушении границы Польши военными вертолетами назвали надуманными и расценили их как очередной повод для «оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

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