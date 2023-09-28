Минобороны обвинило польский вертолет в нарушении границы Беларуси

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Опубликовано: 28.09.2023 19:04 , Обновлено: 28.09.2023

Министерство обороны Беларуси заявило, что 28 сентября польский вертолет дважды пересекал белорусскую границу.

В военном ведомстве рассказали, что средства радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировали приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. В Минобороны говорят, что примерно в 15.20 вертолет пересек границу, углубившись «до полутора километров». А в 16:22 воздушное судно повторно нарушило госграницу, “углубившись на 300 метров”.

В Минобороны отметили, что эта информация «подтверждена данными объективного контроля». В связи с этим в воздух поднималась дежурная авиация.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, “военным ведомством совместно с МИД готовится соответствующая нота”.

[info_b]На момент написания этого материала реакции на инцидент с польской стороны не было.[/info_b]

Напомним, это не первый случай, когда Беларусь обвинила Польшу в том, что их вертолет нарушал границу. Так, 1 сентября Госпогранкомитет Беларуси в очередной раз обвинил польских военных в нарушении госграницы. По словам белорусского ведомства, польский военный вертолет Ми-24 днём залетел “на глубину до 1200 метров” на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. В ГПК опубликовали видео с вертолетом.

В ГПК обвинили польский военный вертолет в нарушении границы Беларуси. Что показали на видео?

Ранее Телеграф писал, что в начале августа этого года в Польше разгорелся скандал из-за инцидента с белорусскими вертолетами на границе, которые, как утверждает польская сторона, вторглись в её воздушное пространство.

«Будем защищаться» — МИД Польши выразил «протест» из-за белорусских вертолетов на границе. В Беларуси ответили