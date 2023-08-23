В МВД предупредили белорусов об уголовной ответственности, если те заподозрят милиционеров в "слабости"

Опубликовано: 23.08.2023 20:03 , Обновлено: 23.08.2023

Начальник УВД Гомельского облисполкома генерал-майор Александр Шастайло заявил, что белорусам во время общения с милиционерами может грозить уголовная ответственность, если те будут вести себя не так, как того ожидают в силовом ведомстве.

По словам генерала милиции, сотрудники МВД, “всегда с уважением относятся ко всем гражданам”.

“Но не стоит путать лояльность правоохранителей с проявлениям слабости. По всем фактам, где порочится честь и достоинство милиционера, где усматривается оскорбление или неповиновение требованиям правоохранителя, в обязательном порядке, в рамках закона, даётся правовая оценка”, - заявил Александр Шастайло пригрозив белорусам не только наказанием в рамках КоАП, но и уголовным процессом.

“Мириться не стали”

Поводом для заявления стал случай в Лоевском районе, где женщина в попытке защитить свою дочь от штрафа за прогулку без фликеров в темное время суток, проявила неуважение к сотруднику милиции.

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В пресс-службе Гомельского УВД вменили женщине в вину в том, что та “всячески пыталась мешать ведению административного процесса, снимала происходящее на телефон, эмоционально комментируя действия сотрудника милиции и давая оценку действиям правоохранителей в целом”.

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В итоге, в милиции “с данным положением вещей мириться не стали” и решили отправить в дом к женщине следственно-оперативную группу в сопровождении ОМОН. Женщина отказывалась ехать с ними в РОВД, и тогда силовики “с использованием физической силы” усадили ее в машину.

В итоге жительницу деревни суд оштрафовал на 5 базовых величин. А в УВД завели уголовное дело “по факту разжигания социальной вражды или розни в отношении сотрудников милиции”.

Ранее Телеграф сообщил, что 25 мая 2023 года глава МВД Иван Кубраков заявил, что приоритетным направлением кадровой политики его ведомства является обеспечение правововой защиты силовиков, а также их близких от “деструктивных посягательств” и необходимость “уберечь подчиненных от совершения противоправных действий любого характера”

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