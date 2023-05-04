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Не только водителей. Глава МВД Беларуси потребовал жестко наказывать за "административку". Кого не коснется?

Не только водителей. Глава МВД Беларуси потребовал жестко наказывать за "административку". Кого не коснется?
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Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 4 мая провел оперативное совещание на тему наказаний белорусов за нарушения, подпадающие КоАП. По его словам некоторые заслуживают самого жесткого наказания, а кому-то полагается "профилактическая мера".

По его словам, основными задачами ОВД являются “профилактика, выявление, пресечение административных правонарушений”.

“Злостные нарушители заслуживают самого жесткого наказания, предусмотренного законодательством. Никто не должен уйти от ответственности! В то же время для тех, кто оступился впервые, предусмотрена возможность применения профилактической меры в виде предупреждения”, - заявил министр.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

Конфискация и лишение — Глава МВД приказал ГАИ «жестко» наказывать белорусских водителей

Тем временем, в Беларуси весной 2023 года пляжный сезон пока не смог стартовать из-за заморозков и обещанного мокрого снега. Однако в милиции предупредили, что скоро будут готовы штрафовать неправильно отдыхающих в массовых местах белорусов. Теперь кажется, кого-то по максимуму:

В Беларуси выросли суммы штрафов для отдыхающих. Кого и на сколько будут наказывать в 2023 году?

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