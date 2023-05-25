В МВД рассказали, как будут защищать силовиков и их семьи «от деструктивных посягательств»

Опубликовано: 25.05.2023 13:48 , Обновлено: 25.05.2023

Обеспечить правовую защиту сотрудников органов внутренних дел, а также их близких от "деструктивных посягательств" и "уберечь подчиненных от совершения противоправных действий любого характера" - это приоритетные направления кадровой политики Министерства внутренних дел (МВД) Беларуси. Об этом 25 мая заявил глава ведомства Иван Кубраков, выступая на заседании коллегии МВД в Минске.

“Кадровая политика - приоритетное направление и должно таким оставаться, а каждый кандидат и все стражи порядка ценны для ведомства”, - подчеркнул министр внутренних дел.

В числе важнейших составляющих кадровой политики он назвал “сплочение коллективов, забота о сотрудниках и их семьях”, а также “оказание им необходимой помощи”.

Ещё один ключевой вопрос, который обсуждался сегодня силовиками, это профилактика правонарушений несовершеннолетними. Кубраков отметил снижение общего количества преступлений, совершенных подростками, но одновременно с этим - увеличение числа участников подобных противоправных деяний.

“Это свидетельствует о недостаточной профилактике”, - убеждён глава МВД. Он подчеркнул, что несмотря на “эффективную систему предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, которая, по его словам выстроена в Беларуси “в нормативном и организационном плане”, “в практической плоскости сохраняются проблемы”.

В МВД пообещали к каждому подростку “относиться, как к собственному”

В связи с этим министр призвал силовиков “относиться, как к собственному” к каждому подростку, с которым им доводится работать, и не допускать формального подхода в работе как с самими подростками, так и с их родителями.

В МВД также отметили, что “силами только милиции с проблемой не справиться” и пообещали активнее привлекать к работе “всех заинтересованных субъектов”, а именно местные власти, учреждения образования и здравоохранения, а также социальные службы и представителей общественности. При этом координирующую роль, как и прежде, пообещали оставить за комиссиями по делам несовершеннолетних.

МВД пообещало взяться за подростков по всей Беларуси. Что планируют на каникулах?

Напомним, в МВД Беларуси профилактическую работу с подростками активизируют, как правило, в преддверии школьных каникул. Сотрудники правоохранительных органов проводят “мероприятия по недопущению правонарушений подростками”, а также в отношении них.