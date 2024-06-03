Польша отложила введение "буферной зоны" на границе с Беларусью. Почему?

Опубликовано: 03.06.2024 18:28 , Обновлено: 03.06.2024

В понедельник, 3 июня, глава МВД и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что введение "буферной зоны" на границе с Беларусью пока отложили. По словам политика, это произошло из-за необходимости согласования действий с местными органами власти и общественными организациями. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

“Мы не ждём, что это решение примут завтра. Нам нужно ещё немного времени, несколько дней, для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями”, — подчеркнул Томаш Семоняк и добавил: “Мы открыты для предложений, и я думаю, что к концу этой недели будем готовы к окончательному решению”. Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что с 4 июня страна восстановит “буферную зону” на границе с Беларусью. По его словам, это необходимо в том числе для “повышения безопасности” польских пограничников.

Планируется, что зона будет охватывать 27 мест в Белостокском и Хайнувском поветах, которые входят в Подляское воеводство. После восстановления «буферной зоны» вступит в силу постановление МВД, которое введёт временный запрет на пребывание около белорусско-польской границы.

«Повысить безопасность сотрудников» — В Польше назвали дату восстановления «буферной зоны» на границе с Беларусью