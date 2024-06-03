"Повысить безопасность сотрудников" - В Польше назвали дату восстановления "буферной зоны" на границе с Беларусью

Опубликовано: 03.06.2024 08:34 , Обновлено: 03.06.2024

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что с 4 июня страна восстановит "буферную зону" на границе с Беларусью. Как рассказал глава ведомства, такая зона необходима в том числе для "повышения безопасности" польских пограничников.

По словам министра, эта зона будет охватывать 27 мест в Белостокском (одно место) и Хайнувском поветах, которые входят в Подляское воеводство. После восстановления “буферной зоны” вступит в силу постановление МВД, которое введет временный запрет на пребывание в приграничной зоне, сообщили в польских медиа.

Косиняк-Камыш рассказал об укреплении границы. “Необходима интенсификация этой деятельности. В среду [29 мая] на границу прибыли солдаты 25-й воздушно-кавалерийской бригады из Томашува-Мазовецки”, - сообщил он.

По словам министра национальной обороны, в состав этой бригады вошли “лучшие коммандос, красные береты, солдаты с большим опытом миссий в Афганистане и Ираке, а также в Косово, где они служили в качестве сил стабилизации”.

Такое укрепление, продолжил глава оборонного ведомства, последовало как ответ на нападение мигранта на польского солдата при попытке пересечь белорусско-польскую границу.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что реконструкция буферной зоны необходима для того, чтобы «обеспечить лучшую охрану границы и повысить безопасность сотрудников».

Власти Беларуси пока не комментировали информацию о восстановлении “буферной зоны”.

В конце марта 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко приказал уничтожать всех «провокаторов» на белорусской границе.

«Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет», — сказал Лукашенко.

Напомним, о восстановлении буферной зоны на границе с Беларусью польский премьер-министр Дональд Туск сообщил 29 мая. Тогда он рассказал, что это произойдет на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы.

Власти Польши объявили о «восстановлении буферной зоны» на границе с Беларусью. Что это значит?