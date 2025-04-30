В Минтрансе Латвии подсчитали, во сколько обойдётся убрать с дорожных знаков упоминание Беларуси. А будут?

Опубликовано: 30.04.2025 14:45 , Обновлено: 30.04.2025

В Латвии в очередной раз подняли вопрос замены дорожных знаков, на которых есть указатели на российскую столицу и белорусские города, в частности, на международных трассах. По всей стране таких насчитывается не менее 235. В Министерстве транспорта Латвии подсчитали, какую сумму придётся потратить на их замену и объяснили, планируют ли вообще это делать.

Вопрос о том, чтобы убрать с дорожных знаков в Латвии любое упоминание Москвы, а заодно и белорусских городов, начал регулярно подниматься в местных СМИ и соцсетях после начала войны России в Украине. На днях он вновь получил актуальность после инцидента в населённом пункте Тинужи. Там неизвестные замазали краской на одном из знаков на кольцевой развязке указатель на Москву. Фото очевидца опубликовал местный портал la.lv.

По информации портала, на 60-километровом участке дороги от Тинужи до Кокнесе стоит 34 дорожных знака с надписями Moskava и Moskva, что вызывает определённое замешательство в обществе на фоне активной борьбы местных властей за “очищение” от любой советской и российской символики.

Как пояснили в пресс-службе Latvijas Valsts ceļi, госпредприятия, которое отвечает за строительство и обслуживание дорог в Латвии, подобные инциденты расцениваются как акт вандализма. О них сообщают в полицию, составляют протокол, затем полиция разбирается с ситуацией, а дорожная служба - обязана вернуть надпись на место.

Ранее председатель правления Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис объяснял, что юридически такие дорожные указатели являются частью международного маршрута трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), на которой Москва является конечным пунктом. Поэтому дорожные знаки обслуживаются в соответствии с общими европейскими нормативными актами, в частности, Европейского соглашения о международных транспортных магистралях.

Таким образом, любые изменения в указатели на этом маршруте возможны только после внесения изменений в соответствующие нормативные акты - то есть это остаётся в компетенции Сейма или Кабинета министров Латвии, а не Минтранса. Пока же ведомство руководствуется общими правилами: оно обязано указывать на знаках столицы иностранных государств или крупные города стран, включенных в маршрут TEN-T.

При этом в ведомстве подсчитали, что на национальной дорожной сети установлено в общей сложности 235 указателей направления и информационных дорожных знаков, на которых присутствуют названия белорусских и российских городов. Их общая площадь составляет около 1500 квадратных метров, поэтому стоимость их замены, включая налог на добавленную стоимость, может составить около 400 тыс. евро .

В Министерстве транспорта, как сообщило агентство LETA, посчитали “более важным вкладывать каждый евро в содержание и строительство местных дорог”, чем в замену дорожных знаков.

В Риге попытались избавиться от «Минска», но с первого раза не получилось

Кстати, властям латвийской Риги всё же удалось избавиться как минимум от одного упоминания белорусской столицы: по инициативе вице-мэра Эдварда Ратниекса год назад там демонтировали вывеску с торгового центра Minska.

По просьбе «неравнодушных граждан» — В минском метро пообещали убрать «латинку»

Ранее Telegraf.news рассказал, что в самой Беларуси уже не один год ведётся активная замена дорожных знаков и указателей: несколько лет назад названия на них решили писать исключительно на белорусском или русском языке. В латинице, которой раньше на знаках дублировали белорусские названия, некие “неравнодушные граждане” разглядели “навязывание западных либеральных ценностей и культурных традиций”, пояснял в 2023 году глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

В АП пообещали заменить дорожные знаки в Беларуси до конца года — «Навязывание либеральных ценностей»