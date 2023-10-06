В Беларуси построили "укрепрайон". Хренин рассказал, что это такое

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Опубликовано: 06.10.2023 18:20 , Обновлено: 06.10.2023

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал 6 октября, что в Беларуси построили "укрепрайон". По его словам, такие нужны для ведения боёв самостоятельно, вне зависимости от основных сил армии.

“Мы пришли к выводу, что необходимо идти через укрепрайоны, которые способны выдерживать удары авиации, артиллерийские налеты. Основной принцип, который закладывается, - автономность ведения боевых действий, сохранение жизней людей и удержание позиций”, - передает его сдала госагентство Белта.

“Это первые основы и шаги, которые будут заложены в план обороны государства”, – пообещал он, уточнив, что “ни кусочка” не собирается отдавать потенциальным завоевателям.

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Также Виктор Хренин пообещал, что армия Беларуси не будет “агрессором” , “как бы ни пытались наши западные соседи спекулировать на этом”. “Мы готовимся защищаться, оборонять свою землю”, - утаеоадет министр.

“У нас будет немало таких пунктов. И мы в мирное время отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, занять эти пункты”, - заявил в свою очередь Александр Лукашенко.

По его словам, такие укрепления должны быть “как минимум труднопроходимыми для противника”.

В свою очередь, глава Западного оперативного командования Владимир Белый, заявил, что укрепрайоны нужны для “прикрытия наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов и вероятных направлений действий противника”.

Ранее Телеграф сообщил, что адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, заявил 5 октября, что Альянс решили подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией. Такой вывод можно сделать из слов адмирала, который заявил, что «планы обороны, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, включают, среди прочего, защиту Сувалкского перешейка, или как его ещё называют ”Брестских ворот”, от возможного российского нападения».

НАТО решило подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией — Адмирал Бауэр