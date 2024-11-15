В Минобороны рассказали, когда белорусскую армию должны вооружить ударными дронами

Опубликовано: 15.11.2024 13:24 , Обновлено: 15.11.2024

В Министерстве обороны Беларуси рассказали о разработках беспилотников в этом году и поделились информацией, когда должны вооружить ударными дронами армию страны.

Так, по словам начальника управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил (ВС) полковника Михаила Брянского, “значительное количество” разработок белорусских предприятий уже поступили на вооружение.

“Сейчас завершается разработка нового беспилотника «Квадро-М»: это «Квадро-1400», модернизированный для сброса боеприпасов. В следующем году планируем его принять на вооружение”, - пообещал Брянский, передали его слова в Telegram-канале Минобороны.

Он также заявил, что армию уже вооружили беспилотным авиационным комплексом «Беркут-3». “Это аналог российского «Суперкама», который хорошо применяется в СВО. Но в нашем «Беркуте-3» есть решения, которые улучшают характеристики в определенной степени”, - решил не озвучивать подробности полковник.

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Со слов Брянского, на вооружение уже приняли и белорусский “БЛА-камикадзе “Чекан-В”. “Провели испытания, приняли на вооружение, планируем создавать подразделения и поставку на вооружение ВС в следующем году”, - сказал он.

Начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС также заявил, что сейчас завершают испытание беспилотного авиационного комплекса «Миротворец» от белорусского производителя КБ “Беспилотные вертолеты”. “Это ударный беспилотный комплекс с дальностью уже более 100 километров. Боевая часть у него 10 килограмм”, - привел цифры Брянский.

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Что касается ударных беспилотников, то здесь наличие “широкой линейки” этих дронов у белорусской армии представитель ВС пообещал в 2025 году. “Это FPV-дроны, «Чекан-В» дальностью до 30 километров, «Миротворец» и другие разработки”, - сказал он.

Брянский похвастался, что в ВС военные уже начали сами собирать FPV-дроны. “Можно смело сказать, что это уже у нас поставлено на поток. В 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов создано штатное специализированное подразделение – цех по сборке и ремонту БЛА, где можно собрать беспилотники без всяких проблем и в достаточно большом количестве», - заявил полковник.

Ранее Telegraf.news писал, что в Военной академии решили учить белорусов применять дроны. В вузе решили открыть кафедру применения беспилотных летательных аппаратов, это анонсировал глава Минобороны Виктор Хренин в конце сентября.

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