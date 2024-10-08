Telegraf.news
ru

Лукашенко разрешил стрелять по беспилотникам не только военным

Лукашенко разрешил стрелять по беспилотникам не только военным
Подпишитесь на Телеграф:
💼 Официально

Открыть огонь по беспилотным летательным аппаратам и авиамоделям теперь могут не только военные, но и сотрудники "военизированных организаций". Расширили и перечень разрешённых "воздушных целей". Соответствующий указ 7 октября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Администрации президента пояснили, что поправки указ № 215 от 5 июня 2019 года “О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов” потребовались для того, чтоб дать полномочия сбивать беспилотники большему кругу лиц, а также дополнить перечень санкционированных целей.

Согласно тексту указа, который уже опубликован на Национальном правовом интернет-портале и, следовательно, вступил в законную силу, сбивать беспилотники на ряду с военнослужащими Вооруженных Сил теперь также могут:

  • военнослужащие любых войск и воинских формирований,
  • сотрудники военизированной охраны,
  • сотрудники органов прокуратуры,
  • сотрудники Следственного комитета,
  • сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз,
  • сотрудники органов внутренних дел,
  • сотрудники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля,
  • сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира,
  • сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
  • сотрудники таможенных органов.

В Военной академии решили учить белорусов применять беспилотники, в БГУ – внедрять ИИ в электронику

Что касается самих санкционированных целей, то теперь открывать огонь можно не только по авиамоделям и беспилотных летательных аппаратах, но и по следующим целям:

  • беспилотным воздушным судам,
  • беспилотным транспортным средствам, причём не только воздушным, но и подводным и надводным судам,
  • наземным аппаратам и комплексам, которые управляются дистанционно или в автоматическом режиме.

Как и ранее, с открывших огонь по беспилотникам военнослужащим (или лиц, к ним приравненным) снимается всякая ответственности за вред, причиненный владельцам сбитых аппаратов. Вред жизни и здоровью граждан, а также ущерб имуществу, нанесённые их действиями, будет возмещаться “в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь”, говорится в указе.

Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси с прошлого года запретили простым гражданам владеть и управлять БПЛА. Запускать воздушные авиамодели или беспилотные летательные аппараты сейчас разрешается только членам общественных объединений по авиамодельному спорту при наличии удостоверения.

Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?

Темы: