Лукашенко разрешил стрелять по беспилотникам не только военным
Открыть огонь по беспилотным летательным аппаратам и авиамоделям теперь могут не только военные, но и сотрудники "военизированных организаций". Расширили и перечень разрешённых "воздушных целей". Соответствующий указ 7 октября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
В Администрации президента пояснили, что поправки указ № 215 от 5 июня 2019 года “О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов” потребовались для того, чтоб дать полномочия сбивать беспилотники большему кругу лиц, а также дополнить перечень санкционированных целей.
Согласно тексту указа, который уже опубликован на Национальном правовом интернет-портале и, следовательно, вступил в законную силу, сбивать беспилотники на ряду с военнослужащими Вооруженных Сил теперь также могут:
- военнослужащие любых войск и воинских формирований,
- сотрудники военизированной охраны,
- сотрудники органов прокуратуры,
- сотрудники Следственного комитета,
- сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз,
- сотрудники органов внутренних дел,
- сотрудники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля,
- сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира,
- сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
- сотрудники таможенных органов.
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Что касается самих санкционированных целей, то теперь открывать огонь можно не только по авиамоделям и беспилотных летательных аппаратах, но и по следующим целям:
- беспилотным воздушным судам,
- беспилотным транспортным средствам, причём не только воздушным, но и подводным и надводным судам,
- наземным аппаратам и комплексам, которые управляются дистанционно или в автоматическом режиме.
Как и ранее, с открывших огонь по беспилотникам военнослужащим (или лиц, к ним приравненным) снимается всякая ответственности за вред, причиненный владельцам сбитых аппаратов. Вред жизни и здоровью граждан, а также ущерб имуществу, нанесённые их действиями, будет возмещаться “в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь”, говорится в указе.
Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА
Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси с прошлого года запретили простым гражданам владеть и управлять БПЛА. Запускать воздушные авиамодели или беспилотные летательные аппараты сейчас разрешается только членам общественных объединений по авиамодельному спорту при наличии удостоверения.
Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?