Лукашенко разрешил стрелять по беспилотникам не только военным

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Опубликовано: 08.10.2024 07:57 , Обновлено: 08.10.2024

Открыть огонь по беспилотным летательным аппаратам и авиамоделям теперь могут не только военные, но и сотрудники "военизированных организаций". Расширили и перечень разрешённых "воздушных целей". Соответствующий указ 7 октября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Администрации президента пояснили, что поправки указ № 215 от 5 июня 2019 года “О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов” потребовались для того, чтоб дать полномочия сбивать беспилотники большему кругу лиц, а также дополнить перечень санкционированных целей.

Согласно тексту указа, который уже опубликован на Национальном правовом интернет-портале и, следовательно, вступил в законную силу, сбивать беспилотники на ряду с военнослужащими Вооруженных Сил теперь также могут:

военнослужащие любых войск и воинских формирований,

сотрудники военизированной охраны,

сотрудники органов прокуратуры,

сотрудники Следственного комитета,

сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз,

сотрудники органов внутренних дел,

сотрудники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля,

сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира,

сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,

сотрудники таможенных органов.

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Что касается самих санкционированных целей, то теперь открывать огонь можно не только по авиамоделям и беспилотных летательных аппаратах, но и по следующим целям:

беспилотным воздушным судам,

беспилотным транспортным средствам, причём не только воздушным, но и подводным и надводным судам,

наземным аппаратам и комплексам, которые управляются дистанционно или в автоматическом режиме.

Как и ранее, с открывших огонь по беспилотникам военнослужащим (или лиц, к ним приравненным) снимается всякая ответственности за вред, причиненный владельцам сбитых аппаратов. Вред жизни и здоровью граждан, а также ущерб имуществу, нанесённые их действиями, будет возмещаться “в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь”, говорится в указе.

Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси с прошлого года запретили простым гражданам владеть и управлять БПЛА. Запускать воздушные авиамодели или беспилотные летательные аппараты сейчас разрешается только членам общественных объединений по авиамодельному спорту при наличии удостоверения.

Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?