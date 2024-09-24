Госкомвоенпром показал новые белорусские дроны-камикадзе и БПЛА с искусственным интеллектом

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Опубликовано: 24.09.2024 14:36 , Обновлено: 24.09.2024

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси показал новые отечественные разработки — от FPV-дронов до аппаратов самолётного типа, которые способны поражать цели на земле и в воздухе. Это произошло во время визита Александра Лукашенко на один из полигонов в Брестской области. Кроме новинок президенту продемонстрировали пуски БПЛА «Квадро-М», «Чекан-В», «Миротворец» и «Ловчий».

В частности, в Госкомвоенпроме рассказали, что в 2024 году разработали и приняли на вооружение ударный беспилотник “Чекан В” и многофункциональный БАК малой дальности “Беркут-3”. Первый предназначен для поиска, обнаружения и поражения стационарных или малоподвижных наземных объектов, передало БелТА.

Беспилотники, входящие в состав комплекса (их может быть от 7 до 10), — одноразового применения, то есть так званые “камикадзе” с дальностью действия до 25 километров. Кроме того, в ведомстве добавили, что при создании ударного комплекса активно использовался искусственный интеллект, который в состоянии выполнить ту или иную задачу без участия человека.













































Что ещё создали в Госкомвоенпроме?

Ранее в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси объявили об успешных испытаниях высокоточных боеприпасов для системы залпового огня “Град”. По информации ведомства, новейшая разработка позволит снизить расход боекомплекта для поражения поставленных целей.

Там добавили, что благодаря успешным испытаниям новых боеприпасов можно будет снизить их расход за счёт точности наведения. Кроме того, что оружейники вместе с военными провели «экспериментальные пуски» реактивных снарядов калибра 122 миллиметра, которые были оснащены блоком высокоточного наведения с дальностью полёта до 20 километров.

«Указанный блок в перспективе может быть установлен на реактивных снарядах с дальностью полёта до 40 километров», – отметили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

К слову, ранее в ведомстве показали видео испытания бронетранспортёра V-2, который разработал Минский завод колёсных тягачей «в интересах Министерства обороны». На ролике продемонстрировали манёвры БТР в воде и его возможности по преодолению водной преграды. Как [link href=“https://t.me/vpkgovby/2541” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в Telegram-канале Госкомвоенпрома, испытание провели специалисты Вооружённых Сил Беларуси. Там добавили, что опытный образец выдержал испытания, подтвердил характеристики по дрейфу и манёврам в воде.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео танков-«сараев», которые российские военные применяют в боях на Украине. На кадрах показан один из образцов такого «усовершенствованного» танка, который также называют «мангалом» из-за характерной решётки, которой обшита военная техника со всех сторон.

Появилось видео танков-«сараев», которые россияне привезли на фронт в Украине