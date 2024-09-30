В Военной академии решили учить белорусов применять беспилотники, в БГУ – внедрять ИИ в электронику

Опубликовано: 30.09.2024 09:40 , Обновлено: 30.09.2024

Сразу два перспективных направления решили развивать в белорусских вузах - работу с искусственным интеллектом (ИИ) и с беспилотными летательными аппаратами. Новые специальности должны появиться в Военной академии Беларуси и в Белорусском государственном университете.

Так, на базе Военной академии Беларуси Министерство обороны решило открыть кафедру применения беспилотных летательных аппаратов, о чём в минувшие выходные сообщил глава ведомства Виктор Хренин, сообщило агентство Sputnik.

Впрочем, с 2023 года студентов уже начали посвящать в “Основы применения БЛА” в этом вузе. С открытием целой профильной кафедры возможности по обучению операторов дронов в Беларуси существенно расширятся.

А в Белорусском государственном университете (БГУ) в новом учебном году планируют открыть совершенно новую специальность - “интеллектуальная электроника”, передало госагентство БЕЛТА.

Как пояснил декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Дмитрий Ушаков, студенты на этой специальности будут осваивать “самые последние достижения в области программируемых электронных систем”, в том числе “основанных на технологиях искусственного интеллекта”.

По планам руководства вуза, летом 2025 года на эту специальность будет набрано порядка 25 бюджетников и несколько студентов на платной основе. Несмотря на “достаточно сложный”, по словам Ушакова, учебный план, данная специальность “очень нужна нашим предприятиям и компаниям”.

Декан выразил уверенность в том, что за этими выпускниками “выстроится очередь” из работодателей, в том числе, из Министерства связи и информатизации, таких крупных белорусских компаний, как “Планар”, “Пеленг”, “Интеграл”, а также компаний-резидентов Парка высоких технологий.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 28 марта на территории Беларуси вступил в силу указ, запрещающий физлицам владение и эксплуатацию беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Согласно новому законодательству, теперь пользоваться БПЛА в Беларуси могут только военные, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение.

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