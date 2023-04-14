В Минобороны пообещали новый призыв военнобязаных белорусов на сборы. Когда?

Опубликовано: 14.04.2023 14:32 , Обновлено: 14.04.2023

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пообещал 14 апреля, что в армию начнут снова призывать из запаса военнообязанных. Однако не назвал точные сроки и место.

«Это не последняя проверка такого масштаба. На определенном промежутке времени такие проверки всех имеющихся подразделений обязательно проведем. Опираясь на опыт первого, а первому всегда тяжелее, мы знаем. Посмотрим, как они справятся с задачей и на их опыте будем смотреть и на другие соединения», - заявил министр обороны.

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Что касается уже проводимой проверки с призывом военнобязаных, то Виктор Хренин убежден, что она была непростой.

“Если говорить об этапах условной проводимой проверки, то первый этап один из самых важных и непростых – поставка военнообязанных в бригаду, снятие техники с хранения и выход в район проведения боевого слаживания. Этот этап уже в бригаде завершен, осуществлена поставка военнообязанных. Бригада доведена до штата военного времени, а это шесть тысяч человек. На сегодняшний день, люди и техника совершили марш в район боевого слаживания»

Также Виктор Хренин сообщил, что весной в одну из бригад вызвали 6 тыс военнообязанных. В Совбезе Беларуси их обещали отпустить домой до 9 мая.

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Тем временем, в министерстве обороны Беларуси сообщили, что призовут ещё неназванное количество военнообязанных белорусов для учений в одном из батальонов охраны и обслуживания аэродромов.

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