"С отмобилизованием" - В Совбезе Беларуси запланировали бригадные учения с 6 тыс. военных
Госсекретариат Совета Безопасности запланировал бригадное тактическое учение, в котором задействуют около 6 тысяч человек. Об этом стало известно 12 апреля.
Как отметил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, «совсем недавно было привели в боевую готовность одно из соединений Западного оперативного командования в Слонимском районе».
«Там отрабатываются вопросы перевода механизированного соединения с мирного на военное время в полном объеме. С отмобилизованием, поставкой материальных ресурсов, снятием всех образцов военной техники с хранения, проведением боевого слаживания. На завершающем этапе будет проведено бригадное тактическое учение», — рассказал он.
И добавил: «То есть это полноценное соединение с численностью около 6 тыс. человек, которое по необходимости будет выполнять задачи для защиты своей страны».
Что касается “отмобилизования”, то скорее всего, речь идет об уже вызванных весной на сборы белорусах.
Ранее Телеграф писал, что в министерстве обороны Беларуси рассказали, когда смогут вернуться домой военнообязанные, призванные в начале месяца из запаса на сборы.
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