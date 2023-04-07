В Минобороны сообщили о ещё одном призыве военнобязаных белорусов из запаса

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Опубликовано: 07.04.2023 15:46 , Обновлено: 07.04.2023

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что призовут ещё неназванное количество военнообязанных белорусов для учений в одном из батальонов охраны и обслуживания аэродромов.

Сколько и когда людей призовут, в Минобороны не сообщили.

Учения будут проходить “под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича”. Их целью назвали оценку “готовности и способности батальона к выполнению задач по предназначению”.

“Завершится проверка тактико-специальным учением, в ходе которого личному составу предстоит на практике отрабатывать широкий круг учебно-боевых задач”, - заявили в Минобороны.

Тем временем, с призванными из запаса военнообязанными проводят анкетирование и личные беседы. Начальник отделения социально правовой и психологической работы пункта приема личного состава Евгений Танана заявил, что таким образом собирают «социально-демографические данные о призванных из запаса военнообязанных”.

Также призывают в армию не только людей. В одном из соединений, привлекаемом к проверке боевой готовности, устроили пункт приема техники, куда поступают машины, “переданные из народного хозяйства”.