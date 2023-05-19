Минобороны объявило сборы для высшего руководства всех областей Беларуси

Опубликовано: 19.05.2023 13:12 , Обновлено: 19.05.2023

Министерство обороны Беларуси анонсировало очередные сборы. На этот раз на них призовут высшее руководства всех областей Беларуси - председателей областных исполкомов, Мингорисполкома, а также военных комиссаров со всех областей и Минска.

Пройдёт сбор в следующую пятницу, 26 мая, в Гомеле и руководить им будет сам глава оборонного ведомства, генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Как пояснили в Минобороны, подобные сборы высшего руководства областных администраций в Беларуси проводят ежегодно. В этот раз тема сборов определена как «Военная безопасность и оборона государства».

Чему будут учить чиновников?

Основной целью сбор, согласно заявлению пресс-службы министерства, является “повышение уровня знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах”, а также “совершенствование навыков в действиях с оружием”.

Минобороны объявило о призыве с 11 мая военнообязанных белорусов на сборы. Но не везде

Напомним, с 11 мая по 2 июня в Мозырском районе Гомельской области, самом Гомеле, а также в Ленинском районе Минскапроводятся военные сборы с привлечением сил территориальной обороны. В Минобороны сообщили, что на этих сборах чиновники исполкомов и местных администраций должны будут отработать «комплекс мероприятий, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны».