В Минобороны предупредили минчан о стрельбе на одной из улиц. Где и когда?

Опубликовано: 30.05.2023 18:49 , Обновлено: 30.05.2023

В министерстве обороны Беларуси 30 мая сообщили, что в Минске будет слышна стрельба в доме №13 по улице Нахимова.

В ведомстве объяснили это “практической отработкой учебного эпизода с применением стрелкового оружия”, которую проведет тероборона.

“Обращаем внимание граждан, проживающих в прилегающей территории, на ограничение посещения мест отработки практических действий”, - говорится в сообщении министерства обороны.

Но есть одна загвоздка, в ведомстве не сообщили время и дату учений.