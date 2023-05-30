В Минобороны предупредили минчан о стрельбе на одной из улиц. Где и когда?
В министерстве обороны Беларуси 30 мая сообщили, что в Минске будет слышна стрельба в доме №13 по улице Нахимова.
В ведомстве объяснили это “практической отработкой учебного эпизода с применением стрелкового оружия”, которую проведет тероборона.
“Обращаем внимание граждан, проживающих в прилегающей территории, на ограничение посещения мест отработки практических действий”, - говорится в сообщении министерства обороны.
Но есть одна загвоздка, в ведомстве не сообщили время и дату учений.