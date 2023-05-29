«Противник серьёзно вооружён» - В Минобороны рассказали, к чему готовят тероборону в Беларуси

Опубликовано: 29.05.2023 09:34 , Обновлено: 29.05.2023

В Министерстве обороны Беларуси рассказали, какие сценарии отрабатывают на военных сборах при участии сил территориальной обороны и к чему готовят "территориалов".

Как пояснили в оборонном ведомстве, в рамках учений оппонентами белорусских военнообязанных выступают в том числе и диверсионно-разведывательные группы.

“Причем после последних событий в Украине предполагается, что противник серьёзно вооружён, в том числе бронированной техникой, а потому и территориалы осваивают соответствующие образцы”, - пояснили в Минобороны Беларуси.

Как пояснил военный комиссар Мозырьского, Ельского и Наровлянского районов Андрей Аршинов в эфире белорусского телевидения, основные задачи сил территориальной обороны, которые отрабатываются в ходе учений - охрана особо важных объектов, сохранение инфраструктуры и поддержание функций режимного военного положения.

В ходе учений военнослужащие получили возможность изучить технические характеристики такого оружия, как переносные противотанковые ракетные комплексы, ручные противотанковые гранатомёты, автоматы, а также попрактиковаться в их применении.

Минобороны объявило о призыве с 11 мая военнообязанных белорусов на сборы. Но не везде

Напомним, очередные военные сборы с привлечением сил территориальной обороны были объявлены в Мозырском районе Гомельской области, самом Гомеле, а также в Ленинском районе Минска с 11 мая по 2 июня. Помимо рядовых военнослужащих, в них приняли участие и высшее руководство всех областей Беларуси — председатели областных исполкомов, Мингорисполкома, а также военные комиссары со всех областей и Минска.

Минобороны объявило сборы для высшего руководства всех областей Беларуси

В минувшую пятницу, 26 мая, в них также принял участие глава оборонного ведомства, генерал-лейтенант Виктор Хренин. Выступая на сборах, он отметил, что белорусы выражают активное желание принять участие в территориальной обороне страны.

“Люди активно откликаются и готовы участвовать в защите нашей Родины”, - заявил он, подчеркнув при этом, что всё это делается ради одной цели - чтобы “наши люди были уверены в будущем, спокойно могли растить детей и жить на родной земле”.

Теперь точно. Кто из белорусов попадет в «ополчение» и что будет там делать? Законопроект

Отметим, что на прошлой неделе стало известно, кто из белорусов сможет попасть в “народное ополчение”, кому выдадут оружие и какими правами наделят “ополченцев”.