Власти Польши и Литвы рассказали, как ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси

Опубликовано: 27.03.2023 14:57 , Обновлено: 27.03.2023

Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси является элементом нарративной эскалации, заявил министр польского правительства по делам ЕС Шимон Шинковский. в Литве же пригрозили новыми санкциями.

По словам польского министра, реакция властей Польши будет “спокойной, но и твердой”.

«Успокойтесь, потому что нас не запугать российской пропагандой, и президент России очень часто использует ее, чтобы попытаться напугать Запад, чтобы иметь «охлаждающий» эффект, чтобы Запад боялся помогать Украине, уступал, боялся вводить еще более далеко идущих санкции», — заявил польский министр.

“Мы не можем бояться, мы не должны подходить к таким заявлениям с эмоциями. С другой стороны, мы должны продолжать нашу очень сильную поддержку Украины с холодной головой”, - подчеркнул он.

По словам министра, Польша и ЕС должны послать четкий сигнал России, что «агрессия, военные преступления, совершенные против мирных жителей, нарушение международного права не могут быть способами осуществления внешней политики государства».

«Если какое-либо государство применяет их, оно терпит не только провал, но и поражение. Оно наказывается, и поколения должны расплачиваться за последствия таких решений десятилетиями. Это должен быть наш ответ России», — заявил Шимон Шынковский.

Новые санкции

Размещение Россией ядерного оружия в Беларуси вызовет новую волну напряженности и дестабилизации в Европе, заявили, в свою очередь, в МИД Литвы и объявили, что в ответ будут призывать своих евроатлантических партнеров ввести новые санкции.

“Эти действия еще больше втягивают Беларусь в войну с Украиной и конфронтацию с демократическим миром», — говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении. В МИД Литвы заявили, что видят “одним из средств реагирования призывы к принятию новых санкций”.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас тоже оценил заявление президента России о готовности разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, и заявил что оно адресовано странам Запада и призвано запугать страны, поддерживающие Украину.

“Россия предпринимает новые шаги в попытке запугать и спровоцировать недовольство некоторых политиков на Западе активными действиями по поддержке Украины”, - написал Анушаускас в Facebook.

Власти Беларуси пока не комментировали заявление Владимира Путина о намерении разместить в Беларуси ядерное оружие. Однако в Кремле в понедельник заявили, что реакция Запада не повлияет на планы России.

В КС подтвердили, что в ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси будут введены новые санкции.

“Решение по санкциям привязано к конкретным действиям. То есть, даже если раньше санкции уже обсуждались, то они будут адаптированы к развитию событий и эскалации”, - сообщил представитель ЕС Петер Стано.

“Мы свое оружие отдали туда”

Напомним, что Александр Лукашенко ещё 2 июля 2022 года заявил перед собранными для его выступления чиновниками, что Путин не ходит “по Беларуси пешком и все решает” и почему он попросил у Кремля ядерное оружие.

«Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит?», — рассказал он.

«Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда, и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал» — объяснил он.