В странах НАТО оценили обещание Путина разместить российское ядерное оружие в Беларуси

📊 Анализ

Опубликовано: 26.03.2023 10:01 , Обновлено: 26.03.2023

В польской прессе, немецком МИДе и американском Пентагоне отреагировали на обещание президента РФ Владимира Путина разместить летом в Беларуси ядерное оружие. Там подсчитали все боезаряды в наличии у РФ, в том числе и те, что уже находится в близи границы НАТО.

Всего, по данным газеты Wyborcza, Россия развернула 1588 ядерных боеголовок в своих ракетных и военно-воздушных частях. Это стратегические боеголовки, боеголовки, способные уничтожить целые города. Остальные 2889 зарядов, включая бомбы и боевые заряды тактического назначения, предназначенные для использования на фронте для уничтожения частей противника, хранятся на 12 больших и 35 специальных складах.

Один из них находится в нескольких километрах к северо-западу от Калининграда на границе с Польшей и несколько лет назад был расширен. С 2016 года «Искандеры» находятся на вооружении 152-й ракетной бригады, дислоцированной в Черняховске, в 90 км восточнее Калининграда. Ракеты с дальностью 500 км покрывают большую часть Польши. Дальность действия «Искандеров» из Беларуси в основном будет совпадать с дальностью действия ракет, дислоцированных в Калининградской области.

“Решение Путина совершенно не означает, что мы приближаемся к ядерной войне. Один склад, на который русские перебросят какое-то количество боеголовок и тактических бомб с другой базы, в стратегическом плане мало что меняет. Но сам факт того, что он строится в непосредственной близости от восточной границы НАТО, и в то же время Россия размещает там свои ракеты класса «земля-земля», представляет угрозу для Альянса”, - сообщила газета Wyborcza.

В Польше напомнили, что Калининград представляет собой небольшой эксклав, где в случае войны натовской авиации будет легко выследить и уничтожить российские ракетные части. Беларусь в 13 раз больше. Искандеры легче спрятать и окружить средствами ПВО.

“Российский президент явно по-прежнему хочет напугать Запад, но на этот раз речь идет не о символической угрозе, вроде прошлогоднего повышения боеготовности стратегических сил, а о конкретном, враждебном шаге. Объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси, Путин ответил на имиджевые потери, которые он понес за последние месяцы”, - пишет Wyborcza.

Что сказали в США

В Пентагоне пообещали, что США пока не будут менять порядок работы стратегических ядерных сил, несмотря на обещания Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие.

«Мы видели сообщения о заявлениях России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», - говорится в заявлении Пентагона.

В Германии Путина обвинили в шантаже

В МИД Германии сообщили, что считают обещание Путина разместить в Беларуси летом ядерное оружие - “ядерным шантажом”.

«Сравнение президента Путина с размещением ядерного оружия странами НАТО является манипулятивным и не может служить оправданием объявленного Россией шага», - говорится в сообщении ведомства Германии.

В МИД Германии также заявили, что помнят заявления властей Беларусь о том, что страна обязуется не размещать на своей территории ядерное оружие. Напомним, что безъядерный статус Беларуси в Конституции был отменён в феврале 2022 года.