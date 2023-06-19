В МИД РФ рассказали о «гипотетических условиях» вывода ядерного оружия из Беларуси

Опубликовано: 19.06.2023 10:09 , Обновлено: 19.06.2023

Договоренности между Минском и Москвой о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси "не предполагают временных рамок". Об этом на днях заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. Он также рассказал об условиях "гипотетического возвращения" этого оружия в Россию.

“В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения тактического ядерного оружия в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси”, - заявилПолищук в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что на такой шаг Москва пойдёт только после “полного вывода всего американского ядерного оружия на территорию США” и “ликвидации соответствующей инфраструктуры в Европе”.

По словам представителя российского МИД, на размещение своего тактического ядерного оружия на территории Беларуси Москву подтолкнула “агрессивная политика альянса”, поэтому этот шаг “носит во многом вынужденный характер”, но “не противоречит международно-правовым обязательствам”.

“В отличие от американских боеголовок в странах Европы, наши специальные боеприпасы будут находиться в непосредственной близости от России, на территории Союзного государства, в рамках которого сформировано единое оборонное пространство”, - отметил Полищук.

Россия разместила в Беларуси ядерное оружие — Путин

Ранее о размещении в Беларуси ядерного оружия заявил президент России Владимир Путин. По его словам, первая партия ядерных зарядов уже доставлена, остальные планируется доставить до конца этого года.

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