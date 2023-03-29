В МИД РФ раскрыли настоящую причину обещания Путина разместить в Беларуси ядерное оружие

Опубликовано: 29.03.2023 14:59 , Обновлено: 29.03.2023

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков признался, что целью объявления Владимира Путина о размещении на территории Беларуси ядерного оружия было привлечение внимания НАТО.

По словам российского чиновника, обещания главы кремля заставят “НАТО оценить серьезность” ситуации.

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“Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами, а самое главное - теми руководителями и политиками ведущих натовских стран, которые претендуют на руководство миром по тем канонам и установкам, которые они сами для себя сформулировали”, - признался в истинных причинах Сергей Рябков.

По словам российского чиновника, в Москве заметили, что на Западе относятся к угрозам и предупреждениям не так серьезно, как того хотели бы в Кремле.

“Наши серьёзные сигналы и наши действия скользят по поверхности в этих странах… Они не оставляют даже внешних следов на позиции указанной группы. Ну что ж, тогда им придется иметь дело с меняющейся реальностью”, - заявил Сергей Рябков.

Напомним, что в США заявили, что обещание Путина разместить ядерное оружие в Беларуси не появлияет на ядерную стратегию Запада и НАТО. В то же время, Польша пообещала новые санкции в случае появления в Беларуси ядерных боеголовок. А в Украине заговорили про “второй фронт”.

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