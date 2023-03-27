В Украине заговорили о "втором фронте" в случае размещения ядерного оружия в Беларуси

Опубликовано: 27.03.2023 12:29 , Обновлено: 27.03.2023

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в эфире CNN заявил, что украинским военным придется создать новые военные соединения в случае размещения на территории Беларуси российского ядерного оружия.

“Если они действительно серьезны в этом решении, мы сталкиваемся с открытием второго фронта на протяжении более чем 1000 километров. Это будет реальный вызов, чтобы призвать ещё больше людей в армию. Мы будем нуждаться в 8 новых бригадах для контроля этой линии. К счастью для нас, территория там с множеством болот, через которые сложно прорываться. Контроль над дорогами сократит возможные направления для нас”, - заявил украинский политик.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия (ДСНВ) и призвали созвать заседание Совбеза ООН.

Власти Беларуси пока не комментировали заявление Владира Путина о намерении разместить летом в Беларуси российское ядерное оружие. А в Евросоюзе пригрозили санкциями в отношении властей Беларуси, если те согласятся. Жозеп Боррель призвал в воскресенье официальный Минск отказаться от таких намерений.