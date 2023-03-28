Совбез ООН решил провести заседание из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.03.2023 21:54 , Обновлено: 28.03.2023

В Совете безопасности ООН решили провести 31 марта специальное заседание, темой которого станет обещание Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие. Такое сообщение опубликовали западные СМИ со ссылкой на свои источники. Официально в ООН пока не подтвердили эту информацию.

Созвать заседание Совбеза ООН потребовала пару дней назад Украина. О чем сообщил в заявлении МИД Украины.

“Последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывающего основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуре ядерного разоружения и системе международной безопасности в целом”, - говорилось в заявлении украинского МИД.

В свою очередь, в белорусском МИДе заявили, что Беларусь 2,5 года «подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению» от США, Великобритании, их союзников НАТО и стран ЕС. Кроме того, по словам МИД, это «сопровождается наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ».

В МИД впервые прокомментировали размещение в Беларуси российских «специфических боеприпасов»

В ООН следят за Беларусью

Ранее, отвечая на вопрос агентства Anadolu, как ООН оценивает план размещения ядерного оружия в Беларуси, а также замечания Беларуси о том, что такое размещение не противоречило бы Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), представитель ООН в Женеве Роландо Гомес сказал: “Мы видели эти сообщения. Любая эскалация применения ядерного оружия вызывает серьезную озабоченность”.

“Каждое государство-член должно выполнять свою ответственность в соответствии с ДНЯО - Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы очень внимательно следим за этой ситуацией”, - добавил он.