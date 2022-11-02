В МИД Армении назвали слова Лукашенко о войне с Азербайджаном «сумбурными и не союзническими»
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян 2 ноября отреагировали на заявления Александра Лукашенко на счет армянско-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
Он назвал слова Лукашенко «сумбурными и необоснованными».
«[Они] не имеют ничего общего с логикой переговоров, а также не являются союзническими и партнерскими, ставят под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ», — сказал Унанян агентству ТАСС.
В свою очередь представитель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что «не увидел серьезности в высказываниях Лукашенко».
«Боюсь, что высказанные мысли на самом деле не его. Ответ Никола Пашиняна президенту Беларуси Александру Лукашенко был, но будет неправильно, если мы представим эту видеозапись общественности», — подчеркнул он.
И предположил, что этих мыслей могут находиться в Москве, Баку или Алматы.
Что сказал Лукашенко?
Напомним, 28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по армянско-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе.
На ней Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на вопросы, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил ОДКБ.
«Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию?! Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем», — сказал он.
Также он потребовал принять решение вместе с Азербайджаном, иначе «хуже будет».
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Кроме того, на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем 1 ноября Лукашенко заявил, что идет «определенная игра», в которую «втянули Евросоюз» и «тащат ОБСЕ».
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Ранее Телеграф писал, что лидеры России, Армении и Азербайджана 31 октября встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. По итогу они опубликовали совместное заявление о результатах переговорах.
Так, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхама Алиева после многочасового обсуждения договорились «продолжить поиск взаимоприемлемых развязок».
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