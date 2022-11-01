Лукашенко предложил «вертеться и крутиться», чтобы ОДКБ не называли «бумажным тигром»

Опубликовано: 01.11.2022 15:14 , Обновлено: 01.11.2022

Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем предложил обсудить, как организации работать дальше, чтобы ее не называли «бумажным тигром».

«И чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну если кто-то не хочет работать, господь с ним», — процитировала его пресс-служба.

[info_b]Бумажный тигр — старинная китайская метафора, которая используется для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле безобидного.[/info_b]

По словам Лукашенко, тем, кто хочет работать в ОДКБ, нужно «забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация».

И добавил, что это нужно сделать «без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем».

Он также заявил, что предлагал Армении отдать Азербайджану часть территории во избежание нынешнего конфликта в Карабахе.

«Армяне признали, что “это не наша земля, это азербайджанская”. Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было», — уверен Лукашенко.

Ранее Телеграф писал, что лидеры России, Армении и Азербайджана 31 октября встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. По итогу они опубликовали совместное заявление о результатах переговорах.

Так, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхама Алиева после многочасового обсуждения договорились «продолжить поиск взаимоприемлемых развязок».

Путин, Пашинян и Алиев договорились дальше договариваться по Нагорному Карабаху

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от ОДКБ, куда входит в том числе Беларусь и Россия, дать «четкую политическую оценку» войны с Азербайджаном. А еще Пашинян ожидал, что ОДКБ примет «дорожную карту» о «восстановлении» территориальной целостности Армении.

Армения потребовала от ОДКБ «четкую позицию» по войне с Азербайджаном

А 14 сентября премьер-министр заявил, что Армения попросила у ОДК военную помощь — обратилась по 4-й статье, где сказано, что «агрессия в отношении одной из стран-членов является агрессией в отношении других стран-членов».

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