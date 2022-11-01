Путин, Пашинян и Алиев договорились дальше договариваться по Нагорному Карабаху

Опубликовано: 01.11.2022 09:00 , Обновлено: 01.11.2022

Лидеры России, Армении и Азербайджана 31 октября встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. По итогу они опубликовали совместное заявление о результатах переговорах.

Так, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхама Алиева после многочасового обсуждения договорились «продолжить поиск взаимоприемлемых развязок».

В свою очередь Россия пообещала «оказывать этому всяческое содействие».

Кроме того, Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Они также договорились обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от ОДКБ, куда входит в том числе Беларусь и Россия, дать «четкую политическую оценку» войны с Азербайджаном. А еще Пашинян ожидал, что ОДКБ примет «дорожную карту» о «восстановлении» территориальной целостности Армении.

Армения потребовала от ОДКБ «четкую позицию» по войне с Азербайджаном

А 14 сентября премьер-министр заявил, что Армения попросила у ОДК военную помощь — обратилась по 4-й статье, где сказано, что «агрессия в отношении одной из стран-членов является агрессией в отношении других стран-членов».

Также Пашинян сказал, что попросил у ОДКБ «содействие, в том числе, военное, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских ВС с территории РА».

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