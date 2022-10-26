Армения потребовала от ОДКБ «четкую позицию» по войне с Азербайджаном

Опубликовано: 26.10.2022 16:43 , Обновлено: 26.10.2022

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от ОДКБ, куда входит в том числе Беларусь и Россия, дать «четкую политическую оценку» войны с Азербайджаном и не только.

По его словам, Армения планирует провести в ближайшие дни внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Там должны обсудить обстановку в приграничной с Азербайджаном зоне, которую мониторила специальная группа организации, передает Интерфакс.

Кроме того, Пашинян ждет, что ОДКБ примет «дорожную карту» о «восстановлении» территориальной целостности Армении.

Ранее Телеграф писал, что Армения попросила у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь — обратилась по 4-й статье, где сказано, что «агрессия в отношении одной из стран-членов является агрессией в отношении других стран-членов». Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 14 сентября.

Также Пашинян сказал, что попросил у ОДКБ «содействие, в том числе, военное, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских ВС с территории РА».

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