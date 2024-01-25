Правительство Литвы запретило своим военным и госслужащим ездить в Беларусь

Опубликовано: 25.01.2024 15:54 , Обновлено: 25.01.2024

Правительство Литвы запретило своим военнослужащим и уставным государственным служащим ездить в Беларусь, а также в Россию и Китай по личным делам. Такое решение литовские депутаты приняли в среду, 24 января, по итогам слушаний Комитета национальной безопасности и обороны (заседание комитета проводили в закрытом формате).

Как сообщили в Министерстве обороны литовскому порталу lrt.lt, список недружественных стран, в которые военным и уставным служащим страны запрещено выезжать по делам, не связанным с выполнением служебных обязанностей, составили по поручению Сейма “по результатам оценки рисков и угроз национальной безопасности”.

Издание сослалось на Стратегию национальной безопасности, в которой все три страны - Беларусь, Россия и Китай - отнесли к странам, “представляющим угрозы безопасности Литвы и ее гражданам”. В числе таких угроз фигурирует, в частности, шпионаж разведывательных служб и служб безопасности против Литвы.

Впрочем, правительство предусмотрело ряд исключений, когда даже военным и госслужащим могут разрешить выезд в “недружественные страны”. Спецразрешение им могут выдать при чрезвычайных обстоятельствах, в случае смерти близких родственников и супругов, для осуществлении родительских или опекунских прав и обязанностей, а также для решения имущественных вопросов в случае, когда их невозможно решить заочно.

Ранее Телеграф писал, что Министерство внутренних дел Литвы поддержало инициативу Сейма и Комитета по национальной безопасности и обороне об унификации визовых санкций для граждан Беларуси и России.

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Однако, в начале этого года председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас признал, что «парламенту все еще не хватает голосов для ужесточения ограничений для граждан Беларуси, чтобы санкции по отношению к ним сделать такими же, какие применяются к россиянам».

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