В Литве попросили президента не выгонять из страны белорусских дальнобойщиков

Опубликовано: 29.08.2023 17:13 , Обновлено: 29.08.2023

Сигитас Жилюс, генеральный секретарь Союза перевозчиков Литвы (LVS), обратился к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой не выгонять белорусских дальнобойщиков из Литвы.

В заявлении говорится, что в литовских транспортных компаниях в течение многих лет трудятся около 40 000 белорусских водителей, сообщил Логист.Today ссылаясь на пресс-службу организации.

Дело в том, что сегодня в Литве можно услышать призывы ограничить белорусам возможности для работы и торговли, которые, по мнению LVS, «являются безответственными и показывают недостаток компетентности, а также являются желанием получить «дешевые политические деньги»».

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По мнению руководителя LVS, белорусские водители не представляют никаких политических или военных угроз для Литвы.

«Польша, Германия, Италия, Франция и другие страны рады нанимать специалистов, не предпринимая никаких ограничений не только для белорусов, но и для россиян. Они не вводят ограничений на въезд клиентов с деньгами. Даже россиянам выдаются многолетние визы. Процветает торговля. Не накладываются чрезмерные ограничения на торговлю и услуги сверх тех, которые приняты институтами ЕС», - сказал Жилюс.

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Напомним, 18 августа Литва закрыла погранпереходы «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью. Объяснили это возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»».

А 28 августа стало известно, что МВД Литвы предложило закрыть еще два популярных КПП на границе с Беларусью:

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