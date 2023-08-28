МВД Литвы предложило закрыть два популярных КПП на границе с Беларусью. Какие и когда?

Опубликовано: 28.08.2023 14:57 , Обновлено: 28.08.2023

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 28 августа, в понедельник, сообщила, что ее ведомство предлагает закрыть ещё два пункта пропуска на границе с Беларусью. По ее словам, все подготовительные процедуры уже произведены.

“МВД предложит закрыть еще два пункта. Это пограничные пункты Лаворишки (Котловка с белорусской стороны - Ред.) и Райгард (Привалка с бел - Ред.). Что касается предложений, когда они появятся, на данный момент такое предложение подано. Это надо считать, все процедуры завершены и, судя по всему, после рассмотрения и принятия решения, это должно быть сделано в ближайшее время», - сказала Агне Билотайте, находящаяся с визитом в Польше.

Глава МВД Литвы объяснила такое решение необходимостью сконцентрировать силы на борьбе с контрабандой из Беларуси, путем сокращения КПП из-за нехватки сотрудников пограничной службы.

“Этот первый аспект связан с потребностью в офицерах. То, что сегодня, при такой ситуации на нашей границе, нам нужно, чтобы на зеленой границе было как можно больше офицеров (…). И второй аспект - это проблема контрабанды”, - пояснила Агне Билотайте.

Могут ли закрыть полностью?

Глава МВД Литвы уточнила, что пока речи о полной блокаде белорусской границы Литвой, Польшей и Латвией не идёт. Для этого страны выработали два критерия.

“Это прежде всего вооруженный инцидент или инциденты на границе одного из государств. Этот инцидент должен быть таким, чтобы представлять серьезную угрозу национальной безопасности наших стран. Второй критерий - это организованный массовый прорыв нелегальных мигрантов через границу одного из государств”, - передает ее слова LRT.

Представители стран Балтии и Польши встретились в Варшаве 28 августа, чтобы обсудить общее возможное решение о полном закрытии границ с Беларусью.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко заявил, что от закрытия границы Беларусь не пострадает.

“Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям», - заявил он.